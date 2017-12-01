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01 Aralık 2017 15:57

Öğrencilere teknoloji bağımlılığı semineri

Manisa’da öğrencilerin teknoloji bağımlılığına yakalanmaması ve teknolojiyi bilinçli kullanması amacıyla eğitim verildi.

Öğrencilere teknoloji bağımlılığı semineri

01 Aralık 2017 15:57


Şehzadeler Lokman Hekim Teknik ve Anadolu Lisesi’nde öğrencilere teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim verildi. Rehber Öğretmeni Ali Sarı tarafından verilen eğitimde teknolojinin faydaları ve zararları anlatıldı. Rehber Öğretmeni Ali Sarı, teknoloji ve sosyal medya amacına uygun kullanıldığı zaman çok faydalı olduğunu, ancak uygun kullanılmazsa birçok soruna yol açabileceğini söyledi. Teknolojiye günümüzde insanların hayır diyemediğinin altını çizen Sarı, “Buna alternatifler nelerdir, bunları araştırmamız lazım. Amacımız farkındalık oluşturmaktır” dedi. Teknolojinin bir yandan kendisine bağladığını, bir yandan da yalnızlaştırdığını vurgulayan Sarı, “Sabahtan akşama kadar sosyal medyada yer alıyoruz. Ne yapıyorsak burada yapıyoruz. Böyle olunca insanlarla ilişkilerimizi bozuyoruz. Yan yana olan insanların birbirleriyle konuşmak yerine sosyal medyadan yazıştığını görüyoruz. Sosyal medyayı da kullanacağız ama bağımlı olmamalıyız” diye konuştu. Okul Müdür Ali Dağdelen de, öğrencilerin kendilerini geliştirme açısından her türlü eğitimi verdiklerini kaydetti.




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