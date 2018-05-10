Öğrencilerin çalışmaları büyüledi

Öğrencilerin yeteneklerini konuşturdukları sergideki eserler katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken öğrenciler de yaptıkları eserlerin sergide yer almasını gururunu yaşadı. Sergiyi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin de gezdi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencilerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılında okulun Görsel Sanatlar Öğretmenleri Yasemin Çelik ve Nuri Yetişkin, Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri Seval Dolay, İbrahim Kesgin ve Sultan Elbir önderliğinde ortaya çıkardığı birbirinden güzel 190 eser yılsonu sergisinde görücüye çıktı. Okulun Spor Salonunda gerçekleştirilen serginin açılışını Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bayram Bülent Yıldırım, Şube Müdürü Metin Çengel, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Ali Osman Çoşkun, öğretmenler ve öğrenciler tarafından yapıldı.

Salı günü açılan ve 11 Mayıs Cuma günün sona erecek olan sergiyi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin de Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ile birlikte gezerek yapılan çalışmalardan dolayı hem okul idaresine, hem öğretmenlere hem de öğrencilere teşekkür etti.

Sergide 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri tarafından yapılan 190 adet akrilik tablo, 5 ve 6. sınıflar tarafından yapılan kat süslemeleri, ebru çalışmaları, kültürel değeri yansıtan eski Türk evleri mimarisi persperktif çalışmaları, 7. sınıfların yaptığı deyim ve atasözleriyle ilgili karikatür çalışmaları, kendi isimlerinden yola çıkarak yapılan amblem ve logolar, mimari tasarım, enerji dönüşümü ile maket çalışması, atık malzemeleri kullanarak geri dönüşümlü eşya çalışmaları ile 8. Sınıflar tarafından yapılan inovasyon ve afiş çalışmaları, siyah-beyaz negatif resimler, kartpostal tamamlama çalışmaları, perspektif çalışmaları, soyut resimler, hikaye ilistürasyonları, koni çalışmaları yer alıyor.

Okul Müdürü Ali Osman Çoşkun açılan sergi hakkında şunları söyledi: “Teknoloji tasarım çalışmalarında öğrencilerimizin ufuklarını ve hayal güçlerini geliştirmek amaçlı konular mevcut. Yıl boyu yapılan sanatsal içerikli çalışmalar ve çalışmaların sergi ile taçlanması öğrencileri de onure etmektedir. Çalışmaların gördüğü ilgi ve alaka sanata olan ilgiyi de artırmaktadır.”