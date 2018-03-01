Öğrencilerin güvenliği için kasis ve levhalar yerleştirildi

Trafikte yaya ve sürücü güvenliği için çeşitli çalışmalar yapan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez de Ahmetli ilçesinde öğrencilere yönelik bir düzenleme yaptı. Öğrencilerin yoğun olarak kullandıkları Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önüne, öğrencilerin giriş çıkış saatlerinde trafik kazası yaşanmasın ve sürücülerin daha dikkatli davranmaları için hız kesici kasis ve okul geçidi levhalarını monte etti. Ekipler, trafikte güvenlik seviyesinin arttırılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.