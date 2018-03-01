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01 Mart 2018 12:13

Öğrencilerin güvenliği için kasis ve levhalar yerleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ahmetli Halk Eğitim Merkezi önüne, öğrencilerin güvenliği için hız kesici kasisi ve sürücülerin dikkatini çekmesi için okul geçidi levhalarını monte etti.

Öğrencilerin güvenliği için kasis ve levhalar yerleştirildi

01 Mart 2018 12:13


Trafikte yaya ve sürücü güvenliği için çeşitli çalışmalar yapan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez de Ahmetli ilçesinde öğrencilere yönelik bir düzenleme yaptı. Öğrencilerin yoğun olarak kullandıkları Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önüne, öğrencilerin giriş çıkış saatlerinde trafik kazası yaşanmasın ve sürücülerin daha dikkatli davranmaları için hız kesici kasis ve okul geçidi levhalarını monte etti. Ekipler, trafikte güvenlik seviyesinin arttırılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.




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