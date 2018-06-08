Öğrencilerin mezuniyetinde hüzünlü veda

Okul müdürünün okuldan ayrılacak olması hem öğrencileri hem de velileri üzdü.

Düzenlenen yıl sonu eğlence etkinliğinde, öğrenciler tarafından çeşitli skeçler sunulurken, okunan şşiirler ve verilen konser veliler tarafından ayakta alkışlandı.

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlköğretim Kurumları Okul Aile Birliği Başkanı İrfan Çal yaptığı konuşmasında, "Okulumuz bir öğretim yılını daha tamamladı. Ama aramızdan Müdürümüz Adem Çelik’in ayrılacağını öğrenmemiz bizleri çok üzdü" dedi.

Görev süresi sekiz yılı doldurduğu için başka bir okula ataması zorunlu olarak yapılan Okul Müdürü Adem Çelik’e çalışmalarından dolayı Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Açıkgöz tarafından teşekkür belgesi verildi.

Velilere veda konuşması yapan Sarıgöl Şehit Esin Akay İlköğretim Kurumları Müdürü Adem Çelik ise şunları söyledi: "Sekiz yılımı tamamladığım için ayrılmak zorunda olduğum okulumuza veda ettik. Başta öğretmen arkadaşlarım olmak üzere, öğrencilerime, okulumuz için her türlü desteklerini esirgemeyen tüm velilerimize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın. Benim için Şehit Esin Akay İlköğretim Okulu her zaman özel kalacaktır" diyerek veda etti. Konuşma sonunda veliler arasında hüzün yaşanırken, mezun olan öğrenciler de havaya kep atarak mezuniyetlerini kutladı.