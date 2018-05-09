Öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi

Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen bilim şenliğinin açılışı Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Bilim Şenliğinde çeşitli etkinlikte derece alan öğrencilerin ödülleri de Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyonu Akif Kılıçaslan ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Oral tarafından verildi. Şenlikte ayrıca okul korosu da davetlilere mini bir konser verdi.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gacar yaptığı konuşmasında, "Bu yıl okulumuzda ilk kez bilim şenliği fuarı açıldı. 20 stant açtık. Matematik, coğrafya, kimya, biyoloji, fizik ve İngilizce dallarında yapılan çalışmalar sergilendi. Şenliğimizi TUBİTAK görevlileri de katılarak değerlendirme yapacaklar" dedi.

Davetliler Bilim Şenliği için hazırlanan 20 sergiyi gezerek, öğrencilerden bilgi aldı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç öğrencileri kutlayarak başarıların devamını temenni etti.

Bilim şenliğini ziyaret eden davetlilere okul tarafından pilavlı et ve ayran ikram edildi.