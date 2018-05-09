Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 13:24

Öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi bu yıl ilk kez ’Bilim Şenliği’ düzenledi.

Öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi

09 Mayıs 2018 13:24

Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen bilim şenliğinin açılışı Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç yaptı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Bilim Şenliğinde çeşitli etkinlikte derece alan öğrencilerin ödülleri de Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyonu Akif Kılıçaslan ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Oral tarafından verildi. Şenlikte ayrıca okul korosu da davetlilere mini bir konser verdi.


Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gacar yaptığı konuşmasında, "Bu yıl okulumuzda ilk kez bilim şenliği fuarı açıldı. 20 stant açtık. Matematik, coğrafya, kimya, biyoloji, fizik ve İngilizce dallarında yapılan çalışmalar sergilendi. Şenliğimizi TUBİTAK görevlileri de katılarak değerlendirme yapacaklar" dedi.


Davetliler Bilim Şenliği için hazırlanan 20 sergiyi gezerek, öğrencilerden bilgi aldı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç öğrencileri kutlayarak başarıların devamını temenni etti.


Bilim şenliğini ziyaret eden davetlilere okul tarafından pilavlı et ve ayran ikram edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç