Öğrencilerin yemekleri protokolden tam not aldı

Manisa’nın Kula ilçesinde Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm İşletmeciliği öğrencileri hünerlerini sergiledi. Öğrenciler otel konseptinde hazırladıkları yemeği ilçe protokolüne sundu. Birbirinden leziz yemekleri davetliler ile paylaşan öğrencilerin yemekleri kadar sunumları da dikkat çekti. Programda konuşan Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan İğdi, bu yemeğin düzenlenmesindeki amacın bölüm öğrencilerinin hazırladığı güzel yemekleri ve onların yeteneklerini topluma tanıtmak olduğun söyledi. İğdi ayrıca mezun olan öğrencilerin bir çok sektörde iş imkanının olduğunu belirtti. Yemeğin ardından öğrencileri ve öğretmenleri kutlayan Kula Kaymakamı Osman Güven ise bu bölümden Kaymakamlık olarak faydalanacaklarını yemek organizasyonlarında okul yönetimi ile irtibata geçeceklerini söyledi.

Programa Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.