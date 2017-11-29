Öğretmenevi Kavşağı Menemen güzergahına alternatif olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden Öğretmenevi Kavşak ve Çevre Düzenlemesi projesine entegre olarak Horozköy, Muradiye ve Menemen güzergahına ulaşımı sağlayacak eski yağ fabrikasının önünden geçecek olan yol projesi yerinde incelendi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Fevzi Demir, “Öğretmenevi kavşağı yapılırken sonradan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile buradaki yolun açılması talimatını aldık. Talimat doğrultusunda eski yağ fabrikasının olduğu yerdeki eski binalar kaldırılarak, eski otogarın olduğu kavşağı ve şehir içi trafiğini rahatlatacak, şehir içi trafiğinin Horozköy, Menemen tarafına akışını sağlayacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Burada MASKİ tarafından öncelikli olarak yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının çalışmalarını tamamladı. Biz de eş zamanlı olarak Öğretmenevi kavşağıyla birlikte burayı da açmayı planlıyoruz. Burada enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilmişti. Görüntü olarak hoş bir görüntü yok. Onu da sahipleriyle ilgili görüşmeleri yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla burada çok güzel bir prestij caddesi, aydınlatması, kaldırımıyla güzel bir yol çalışması yapmak istiyoruz. Bu şehir içi trafiğini bir nebze olsa rahatlatacaktır” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, modern şehirlerde ana arterlere açılan alternatif yol güzergahları ile trafiğin rahatlatıldığını belirterek, “Manisa’daki paralel caddelerden Mimar Sinan, Mehmet Akif Ersoy, 8 Eylül Caddesi, İzmir Caddesi olsun hepsi birbirine paralel caddeler. Bu yolların trafik yoğunluğu çok fazla. Bu yolun da tüm kamulaştırmasını bitirerek Menemen yoluna bağlayabilirsek Güzelyurt bölgesinde ve bu bölgede oturan vatandaşlarımız bu yolu kullanacak. Öğretmenevi kavşağının açılmasıyla birlikte şehrin trafik yükünü bir nebze almış olacak. O yüzden biz bu güzergaha çok önem veriyoruz. Belli bir noktaya kadar yolumuz gidecek. Sonrasında kamulaştırma yapılacak binalar var. Zaman içinde onların da kamulaştırılması yapılarak yol Menemen yoluna bağlandığında Manisa’nın trafiği rahatlamış, şehir büyümüş olacak. Büyükşehre adım adım yaklaşmış oluyoruz. Şehri büyütüyoruz, büyükşehir kimliğine yaklaşmış oluyoruz. Büyükşehrin gerektirdikleri de bunlar, yeni yollar yeni güzergahlar açmak. Büyükşehir olmak ne gerektiriyorsa biz de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla yerine getiriyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.