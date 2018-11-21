Öğretmenler arasında masa tenisi turnuvası düzenlendi

Turnuvanın açılış maçını Kula Kaymakamı Kemal Duru ile Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen yaptı. Renkli görüntülere sahne olan açılış maçını Kaymakam Duru 2-0 kazandı.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvası bu yıl da düzenlendi. ‘Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Öğretmenler arası Masa Tenisi Turnuvası' adı verilen turnuva Kula Tabduk Emre İlkokulu Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. 36 erkek ve 6 bayan öğretmenin yarıştığı turnuvanın açılış maçında Kula Kaymakamı Kemal Duru ile Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen karşı karşıya geldi. Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın açılış maçında Kaymakam Duru karşılaşmayı 2-0 kazandı. Turnuvanın sonunda dereceye giren öğretmenler, Kula Kaymakamlığı ile Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecek.

Düzenlenen turnuvanın öğretmenler arası birlik ve beraberliği güçlendireceğine inandığını ifade eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, turnuvada mücadele eden öğretmenlere başarılar diledi. Turnuva sonunda kazananın ya da kaybedenin olmayacağını ifade eden Kaymakam Duru, bu türlü etkinliklerin öğretmenler arasındaki birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirerek daha kaliteli eğitim vermeye yardımcı olduğunu söyledi.

Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun okullardaki spor bilincinin geliştirilmesi için gönderdiği masa tenisi setleri dolayısıyla bu yıl düzenledikleri turnuvaya Bakan Kasapoğlu'nun adını verdiklerini anlatan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, “Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kula Kaymakamlığımız önderliğinde öğretmenlerimiz arasında masa tenisi turnuvası düzenliyorduk. Bu yıl da organizasyona bir renk katmak istedik. Kulalı hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçemizdeki okullara dağıtılması için gönderdiği masa tenisi setleri dolayısıyla, bu seneki turnuvaya bakanımızın ismini vermeyi kararlaştırdık. Bakanımızın gönderdiği masa tenisi setleri üzerinde masa tenisi turnuvamızı da başlattık. 36 erkek 6 bayan öğretmenimizin yarıştığı turnuvanın açılış maçını da Kula Kaymakamımız Kemal Duru ile yaptık. Turnuvada mücadele eden tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü şimdiden kutluyorum.” dedi.