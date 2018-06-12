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12 Haziran 2018 15:34

Öğretmenler bilimin izinde

Manisa Valiliği Planetaryum ve Bilim Evi tarafından hazırlanan faaliyetlere, gruplar halinde öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi içinde toplam 200 öğretmenin katıldığı açıklandı.

Öğretmenler bilimin izinde

12 Haziran 2018 15:34


Çocukların ve gençlerin yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi olarak yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak, öğrencilere yönelik eğlenceli ve etkileşimli ortamlar sunarak, onları bilim ve teknolojiyle buluşturmak, bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırmak, yeni fikirler üretilmesine imkan sağlamak amacıyla, bilimi seven bireylerin topluma kazandırılmasında önemli bir rol üstlenen Manisa Valiliği Planetaryum ve Bilim Evi, ilk ve orta öğretimde yer alan fen ve astronomiye ilişkin dersleri desteklemek amacıyla öncelikle Fen Bilgisi ve sınıf öğretmenlerine tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtıma katılan öğretmenler tanıtım sonunda; böyle bir merkezin bilime ve bilimsel çalışmalara olan ilgiye katkı yapacağına inandıklarını, bir an önce öğrencilerini buraya getirmek ve bu ortam deneyimlerini sağlayabilmek için can attıklarını belirtti.


Öğretmenler ayrıca, kendilerinin ve öğrencilerinin bilimsel bakış açısını farklı yönlere çekerek genişleten merkezin Manisa’ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.




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