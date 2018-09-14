Öğretmenler trafik eğitiminden geçti

Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik kazalarının önlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilçede görev yapan yaklaşık 2 bin öğretmen trafik eğitiminden geçti.

Salihli'de İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde ilçedeki 135 okul ve eğitim kurumunda görev yapan yaklaşık 2 bin öğretmene trafik konusunda eğitim verildi. Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 6 gün farklı okullardan öğretmenlerin katıldığı eğitimde, öğretmenlere eğitimi ise Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Mustafa İpek verdi.

Görsel destekli sunum şekilde verilen eğitimde öğretmenlere trafiğin tanımı, trafikte saygı, sürücünün dikkat etmesi gereken kurallar, trafikte yaşanan olumsuzluklar, alınması gereken önlemler, trafik sistemi, trafikte insanların oynadığı roller, trafik güvenliğinin önemi, trafik güvenliğinde temel davranış şekilleri ile trafik kazalarının azaltılması, emniyet kemeri kullanım alışkanlığının kazandırılması ve aşırı hız konuları detaylı biçimde anlatıldı.

Salihli'de 6 gün boyunca yaklaşık 2 bin öğretmene trafik konusunda eğitim veren İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Mustafa İpek, verilen eğitimlerle kazaların en aza indirilmesi amaçlandığını söyledi.