Öğretmenlerde 3600 ek gösterge sevinci

Beklenti içinde oldukları bir konunun çözüme ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Cumhurbaşkanının, öğretmenlerin ve bazı kamu görevlilerinin ek göstergelerinin artırılması noktasındaki müjdesini memnuniyetle karşılıyor; bu sözün gereğinin yerine getirilmesi için gerçekleştirilecek olan çabalara desteğimizi sürdüreceğimizi ve sözün takipçisi olacağımızı önemle vurguluyoruz” dedi.

Eğitim-Bir-Sen bütün toplu görüşmelerde talep etmişti

Eğitim-Bir-Sen olarak, 3600 ek gösterge talebini uzun yıllardır toplu sözleşme masalarına taşıdıklarını dile getiren Öner, “Kamu görevlilerinin haklarının müzakere edildiği her platformda ısrarla dile getirdiğimiz, eğitimin verimliliğini ve niteliğini artıracağından kimsenin şüphesinin olmadığı 3600 ek gösterge talebimizin, AK Parti seçim beyannamesinin açıklanması sırasında bizzat Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmesi ve öğretmenlere de 3600 ek gösterge verileceği müjdesi umudumuzu artırmıştır. Son olarak geçen hafta, Genel Başkanımız Ali Yalçın başkanlığında Başbakan Binali Yıldırım ile yapılan görüşmede, kamu görevlilerinin bazı talep ve beklentilerini içeren özel bir çalışma dosyası bizzat Başbakan Yıldırım’a teslim edilmiş, özellikle 3600 ek göstergenin kamu görevlilerine verilmesinin çok olumlu karşılanacağı ifade edilmişti. Sendika olarak, toplu sözleşme hakkının kazanıldığı 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen dört toplu sözleşme görüşmesinde de öğretmenlerin ek göstergelerinin 600 puan artırılmasını talep olarak kamu işveren heyetine ilettik, masaya taşıdık. Yine Kamu Personel Danışma Kurulu toplantılarında eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu özelinde gündemin başat konularından biri olarak ek göstergelerin artırılması talebini dile getirmiştik. Yine saha çalışmalarına dayalı olarak hazırlamış olduğumuz ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri (2017)’, ‘Öğretmenlik Mesleği ve Mesleğin Statüsü (2016)’ ve ‘Türkiye’de ve Dünyada Öğretmenlik (2012)’ raporlarımızda öğretmenlerin ek göstergelerinin artırılması, mali haklar ve mesleğin statüsünün yükseltilmesi ekseninde haklı ve gerekli bir talep olarak yer almıştı. Bu talebimizin karşılık bulmasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti dile getiriyor. Hayırlı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.