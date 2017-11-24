Öğretmenlere baklavalı kutlama

Manisa’da 24 Kasım Öğretmenler Gününde MAGİDER ve İşler Kitabevi öğretmenlerin ağızlarını tatlandıran bir etkinliğe imza attı. Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli ve Akhisar ilçelerindeki 155 okula Kahramanmaraş’tan getirilen 155 tepsi özel baklava ikram edilerek öğretmenlerin günleri kutlandı.

Manisa’da hizmet veren İşler Kitabevleri geleneksel hale dönüştürdüğü baklavaları bu yıl da eğitim kurumlarına dağıttı. MAGİDER ve İşler Kitabevi yöneticisi Uğur Özhan, “Öğretmenlerimiz çok zor bir mesleği yapıyor. Onlar bizim çocuklarımızı emanet ettiğimiz, bazen kızan, bazen seven bir anne-baba şefkatiyle doktor, avukat, vali, başbakan yetiştiren geleceğimizi inşa eden kıymetlilerimiz. Öğretmenlerimizin hizmetleri bir tepsi baklava ile ölçülmez ama önemli olan onları bu günlerin de hatırlamaktır” dedi.