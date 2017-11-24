Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 17:52

Öğretmenlere baklavalı kutlama

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) ve İşler Kitabevi işbirliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş’tan özel olarak getirilen 155 tepsi baklava 5 ilçedeki 155 okulda dağıtılarak öğretmenlerin günleri kutlandı.

Öğretmenlere baklavalı kutlama

24 Kasım 2017 17:52


Manisa’da 24 Kasım Öğretmenler Gününde MAGİDER ve İşler Kitabevi öğretmenlerin ağızlarını tatlandıran bir etkinliğe imza attı. Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli ve Akhisar ilçelerindeki 155 okula Kahramanmaraş’tan getirilen 155 tepsi özel baklava ikram edilerek öğretmenlerin günleri kutlandı.


Manisa’da hizmet veren İşler Kitabevleri geleneksel hale dönüştürdüğü baklavaları bu yıl da eğitim kurumlarına dağıttı. MAGİDER ve İşler Kitabevi yöneticisi Uğur Özhan, “Öğretmenlerimiz çok zor bir mesleği yapıyor. Onlar bizim çocuklarımızı emanet ettiğimiz, bazen kızan, bazen seven bir anne-baba şefkatiyle doktor, avukat, vali, başbakan yetiştiren geleceğimizi inşa eden kıymetlilerimiz. Öğretmenlerimizin hizmetleri bir tepsi baklava ile ölçülmez ama önemli olan onları bu günlerin de hatırlamaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
17
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç