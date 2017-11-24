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24 Kasım 2017 15:54

Öğretmenlerinin öğretmenini ziyaret ettiler

Manisa’da bir özel okulun öğrencileri sınıf öğretmenlerinin öğretmenini 24 Kasım Öğretmenler Gününde ziyaret ederek vefa örneği gösterdi.

Öğretmenlerinin öğretmenini ziyaret ettiler

24 Kasım 2017 15:54

Kendisine okuma yazma öğreten öğretmenini okuma yazma öğrettiği öğrencileriyle birlikte ziyaret eden İsmail Pekçioğlu öğretmeninin elini öperek Öğretmenler Gününü kutladı.


Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Özel Murat Yıldırım (MY Kolej) İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri İsmail Pekçioğlu’nun 79 yaşındaki ilkokul öğretmeni Şefika Poyraz’ı evinde ziyaret ederek vefa örneği gösterdi.


Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarete katılan öğrenciler hem kendi öğretmenleri İsmail Pekçioğlu’nun hem de öğretmenlerinin ilkokul öğretmeni 79 yaşındaki Şefika Poyraz’ın Öğretmenler Günü’nü kutlayarak çiçek hediye etti.


Okulun 3-A Sınıfı öğretmeni İsmail Pekçioğlu, "Böyle güzel bir günü okuma-yazmayı öğrendiğim öğretmenimle okuma ve yazmayı öğrettiğim öğrencilerimi bir araya getirerek kutlamak istedim." dedi.


‘Öğretmenimin öğretmenini ziyaret’ etkinliğinde öğrencilere vefa kavramını kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Pekçioğlu, “Genç kuşaklara öğretmenin eğitim öğretimdeki önemini kavratmak istedik. Nesillerin yetişmesine hizmet etmiş emekli öğretmenlerimizi hatırlamak ve tanımanın kazandırılması gereken değerler olduğunu gösterdik. Vefa kavramını yaparak-yaşarak daha kolay ve etkili bir şekilde öğrendiler” dedi.




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