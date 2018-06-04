Okçulardan büyük başarı

Caner Türkkan, Yankı Avcı ve Atakan Kaya’dan oluşan makaralı yay genç erkekler takımı Türkiye 3’üncüsü olurken, bireysel yarışmalarda ise Caner Türkkan altın madalya kazanarak zirvede yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcuları ulusal ve uluslararası turnuvalarla elde ettikleri başarılarla Manisa’nın adını duyurmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı okçusu Caner Türkkan geçtiğimiz günlerde Antalya’da düzenlenen yarışmalarda Gençler- Kadetler Türkiye şampiyonasında milli takıma seçilmeyi başarırken, Manisa Büyükşehir Belediyespor’da son olarak Caner Türkkan, Yankı Avcı ve Atakan Kaya’dan oluşan makaralı yay genç erkekler takımı Türkiye 3’üncüsü olmayı başarırken, Caner Türkkan ise bireysel yarışmalarda altın madalya kazanarak yine zirvede yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Okçuluk Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar başarılı sporcuları tebrik ederek, “Manisa Büyükşehir Belediyespor’un hedefi katıldığı tüm spor branşlarında başarıyı yakalamak. Sporcumuz Caner Türkkan’ın milli takıma seçilmesiyle büyük bir sevinç yaşamıştık. Son olarak Caner Türkkan, Yankı Avcı ve Atakan Kaya’dan oluşan makaralı yay genç erkekler takımımızın Türkiye 3’üncüsü olması ve Caner Türkkan’ın bireysel yarışmalarda altın madalya kazanarak Türkiye 1’incisi olması sevincimizi daha da arttırdı. Tüm spor branşlarında elde edilen başarılar bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kulübümüzün ve Manisamızın adını başarıyla duyuran sporcularımızı tebrik ediyoruz” diye konuştu.