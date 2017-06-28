Okul kütüğüne birincilik çivisini 18 yıl sonra çaktı

Yıl Sağlık Meslek Lisesi’nden 1998/1999 eğitim öğretim yılında mezun olan ve okul kütüğüne birincilik çivisini çakamayan Döndü Şen Helva, hayalini 18 yıl sonra gerçekleştirdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 1998-1999 Eğitim öğretim yılında o zamanki adı ile 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesi’nden okul birincisi olarak mezun olan ve şuan Bandırma Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Döndü Şen Helva yıl sonu mesleki çalışmalarını yapmak için mezun olduğu okuluna geldi. Okul Müdürü Abdülbaki Türken ile tanışan Helva, okul birinciliği kütüğünü gördü. 18 yıl önce mezun olduğu okulu birincilik ile bitirdiğini ancak, ismini kütüğe çakamadığını Türken’e ileten Helva, bunun üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Bunun üzerine Okul Müdürü Türken “Bu eksikliği hemen kapatalım” diyerek Döndü Şen için bir tören düzenleyip, okul kütüğüne birincilik çivisini 18 yıl sonra çaktırdı.

"Yıllar hiçbir şeyi değiştirmedi"

1998-1999 eğitim öğretim yılında 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden mezun olduğunu ifade eden Döndü Şen Helva, “4 yıl boyunca çok zor şartlarda okudum. Maddi ve manevi sıkıntılarla dolu bir eğitim hayatı geçti. Ama derslerime her zaman çalıştım, sorumluluklarımı yerine getirdim. Okulumu okul birinciliği ile bitirdim. Bu çalışmamın karşılığını, gururunu mezuniyet töreni yapılmadığı için yaşayamadım. Üniversite hayatı ve geçen onca yıla rağmen içimde hep ukde olarak kaldı. 10 yıl hemşirelik hayatından sonra formasyon alıp öğretmen oldum. Bu seminer döneminde mezun olduğum okula gelmek nasip oldu. Geldiğim gün öğretmenlerim o kadar sıcak karşıladı ki anlatamam. Sanki yıllar hiçbir şeyi değiştirmemişti. Okul müdürü Abdülbaki Türken ile odasında tanışırken gözüm onur kütüğüne takıldı. İçimde taşıdığım bu duygular dilimden dökülüverdi. Bu kütüğe ismimi ben çakmadım dedim. Okul Müdürü Abdülbaki Türken’de o zaman sana bu töreni yapalım hocam dedi. Bu teklife hayır diyemeyecektim. Senin için tören yapalım dediklerinde inanılmaz heyecanlandım. Gerçekten benim için dünyanın en güzel duygusuydu. Bu duyguyu, gururu yaşamama olanak veren öğretmenlerime ve okul müdürü Abdülbaki Türken’e sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah mezun olduğum bu okula da öğretmen olarak dönerim” dedi.