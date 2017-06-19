Okul müdürü öğretmeni darp etti iddiası

Durumu protesto etmek için Türk Eğitim Sen tarafından yapılan basın açıklamasında darp edilen öğretmenin eşi gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulunun Müdürü Olgun S.’nin 16 Haziran Cuma günü okulun Türkçe öğretmenlerinden Alpaslan Yılmaz Gürakan’ı memur odasında, aynı okulda öğretmen olan eşi ve 3 kişinin gözleri önünde darp ederek hakaret ettiği öne sürüldü. Durumu protesto etmek için Türk Eğitim Sen tarafından okul önünde mağdur öğretmenin de katıldığı bir basın açıklaması düzenlenirken, yapılan açıklama sırasında darp edilen öğretmenin eşi Türkçe öğretmeni Gönül Gürakan gözyaşlarına hakim olamadı.

Yapılan darp olayını şiddetle kınadıklarını belirten Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay yaptığı açıklamada, “Şehirler Ortaokulu öğretmeni Alpaslan Yılmaz Gürakan, aynı okul öğretmeni 3 kişinin de bulunduğu okulun memur odasında aynı okul müdürü tarafından hakarete uğramış, tartaklanmış, boğazı sıkılarak ve tekme atılarak darp edilmiştir. Böylesine hoşgörüsüz ve fütursuz bu okul müdürü, meslektaşımızı, bir öğretmen arkadaşımızı, yine öğretmen arkadaşlarının gözü önünde hem hakaret edebilme hem de tartaklama ve darp edebilme cesaretini nasıl gösterebilmektedir? Söz konusu okul müdürünün bu tür davranışları ilk değildir; bundan sonra da son olmayacağı anlaşılmaktadır. Bu kişinin daha önceleri de buna benzer davranışlarda bulunduğu, hakkında adli ve idari işlemlerin sürdüğü bilinmektedir. İlgili kişinin hem öğretmenlerine hem diğer personele hem velilere hem de basın mensuplarına hatta okul çevresindeki diğer kişilere karşı bu tür tehditkar, itici, hakaret edici ve darba varan davranışlar göstermesi pek hayra alamet değildir” dedi.

Söz konusu müdür hakkında yapılan onlarca şikayete rağmen makamda tutulmasını anlamanın mümkün olmadığını belirten Atalay, açıklamasını şöyle tamamladı:

“İşin üzücü yanı, ilgili kişinin onlarca uyarıya ve şikayete rağmen hak etmediği bir makamda bu kadar süredir tutulmasını da anlamak mümkün değil. İlgili okul müdürü hakkında, mağdur olan öğretmenimiz, hem adli hem de idari şikayetlerini yapmıştır. İlgililerden ve yetkililerden ricamız, bu ve benzeri olayların son bulması, iş ve işlemlerin en kısa sürede sonuçlanmasıdır. Öğretmene ve eğitimciye yakışmayan olumsuz davranış sergileyen bu tür kişilerin, özellikle de yöneticilik ve temsil makamında bulunanların bu makamlarda tutulmaması için özen göstermelidir. İlgili olay ve kişi hakkındaki iş ve işlemlerin takipçisi olacağımızı, siz değerli basın aracılığıyla kamuoyuna ve ilgililere duyurur, katılımlarınız için teşekkür ederiz.”

Öte yandan, basın açıklaması sırasında darp edilen öğretmenin eşi Gönül Gürakan gözyaşlarına hakim olamadı. Okul Müdürü Olgun S.’ye ise ulaşılamadı.