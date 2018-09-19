Okul öncesi minikler belgelerini aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde yaz dönemi kursları sona erdi. Yaz dönemi kurslarında öğrenim gören öğrencilere kurs bitiminde öğretmenleri tarafından başarı belgeleri takdim edildi. Okul öncesi, matematik, İngilizce, Türkçe, resim, mental aritmetik, bale-ritmik jimnastik, satranç, gitar, keman ve halkoyunları kurslarında öğrenim gören 4-12 yaş aralığındaki 2 bin 749 öğrenci, yaz dönemi boyunca katıldıkları kursları başarı ile tamamlayıp memnuniyetlerini dile getirdiler. Miniklerin velileri, yeni eğitim-öğretim yılı için kayıtlarını yenilerken Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan kış dönemi için kurs kayıtlarının 30 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi.