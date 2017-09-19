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19 Eylül 2017 10:28

Okul zabıtası iş başında

Alaşehir Belediyesi tarafından başlatılan 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında göreve başlayan ‘Okul Zabıtası’ okulların açılmasıyla görevine tekrar başladı.

Okul zabıtası iş başında

19 Eylül 2017 10:28


Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından trafiğin yoğun olduğu iki okulda başlayan ‘Okul Zabıtası’ uygulaması gelen talepler üzerine yeni eğitim yılında görevine tekrar başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla göreve başlayan ekipler çocukların güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlıyor. Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Atatürk İlköğretim Okulu önünde görev alan zabıta görevlileri her iki okulda da Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban tarafından gönderilen kek, bisküvi, çikolata ve meyve suyu gibi ikramları da öğrencilere dağıtıyor. Vatandaşlar ise çocuklarının güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.




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