Okula kütüphane kazandırmak istiyorlar

Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda, Uğurtan Sayıner Çocuk tiyatrosunun gündüz bölümünde çocuklara, 'Bir okul yaptıralım' adlı müzikli çocuk oyunu sahnelendi. Öğrencilerin büyük bir dikkatle izlediği oyunda kahkahalar havada uçuşurken oyunun sonunda çocuklar uzun süre tiyatro oyuncularının sahne performanslarını alkışladı.

Uğurtan Sayıner'in de oynadığı 'Koş Cemil koş kahkaha başlıyor' adlı Kabare ise Sarıgöl Belediye Düğün salonunda yetişkinlere oynandı. Kabare izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hafize Keskin, "Okulumuzun eksikliklerinin başında kütüphane geliyor. Okulumuza büyük bir kütüphane yapmak istiyoruz. Ayrıca okulumuzun bakım ve onarımları gibi ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı hem öğrencilerimize hem de velilerimize yönelik iki ayrı tiyatro etkinliği düzenledik. Elde edilen gelirle de okulumuz ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız." dedi.

Okulun en önemli eksiğinin kütüphane olduğunu kaydeden 4 Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik ise şunları söyledi: "Okul Aile Birliği ile birlikte okulumuza büyük bir kütüphane yaparak okula kazandırmak istiyoruz. ''dedi.