Okulda 260 kilogram mandalina dağıtıldı

Beslenme Dostu okul olan Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulundaki 1.126 öğrenciye sağlıklı beslenme ve ara öğünün önemine dikkat çekmek için 260 kilogram mandalina dağıtıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 17 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan ‘Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği' Protokolü kapsamında hayata geçirilen ‘Beslenme Dostu Okul' uygulaması Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunda da uygulanmaya devam ediyor.

Beslenme Dostu Okul programı kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu bünyesinde ‘Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Ekibi' kuruldu. Kurulan ekip ‘Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat' Programı dahilinde okul hedeflerini ve amaçlarını belirledikten sonra yıllık çalışma programı hazırlayarak çalışmalarına başladı. Ekip tarafından yapılan planlama kapsamında kasım ayı etkinlikleri içerisinde sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek ve ara öğünün önemini vurgulamak amacıyla 260 kilogram mandalina okuldaki 33 şubede bulunan 1.126 öğrenciye Okul Müdürü Ali Osman Çoşkun, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Ekibi, Okul Aile Birliği Başkanı Aslı Büke ve okul aile birliği üyelerinin destekleriyle dağıtıldı. Mandalinalarını afiyetle yiyen öğrencilere geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da 240 kilogram elma dağıtılmıştı.