Olası su baskınlarının önüne geçilecek

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde aşırı yağışlardan sonra meydana gelen su baskınlarını önlemek için yağmursuyu hattı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi’nde yağmursuyu hattı döşeme çalışmasına başladı. Hat sayesinde, özellikle şiddetli yağışlarda ortaya çıkan taşkın problemi sona erecek.

Adnan Bedevi Mahalle Muhtarı Turan Şahin, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek, “Yağmurlu havalarda vatandaşlarımız çok mağdur oluyordu. Yıllardır çözüm bekleyen önemli bir sorunumuzdu. Yolumuz aşırı yağmurlarda resmen dereye dönüşüyordu. Trafik aksıyor, yolda yürümemiz bile zorlaşıyordu. Mahallemizde taşkın çok fazla yaşanıyordu. Sağolsun MASKİ ekipleri yağmursuyu hattı döşeme çalışması başlattı. İlgilenen herkesten Allah razı olsun. Çalışmalardan çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyoruz” dedi.