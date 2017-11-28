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28 Kasım 2017 18:11

’Öldü’ denilen kadına Turgutlu Belediyesinden yardım eli

Turgutlu’nun sevilen simalarından olan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sosyal medya üzerinden vefat ettiği haberleri hızla yayılan Aysun Elgün’e Turgutlu Belediyesi yardım eli uzattı.

’Öldü’ denilen kadına Turgutlu Belediyesinden yardım eli

28 Kasım 2017 18:11


Sosyal medya üzerinde hayatını kaybettiği iddiası yayılan Turgutlu’nun sevilen isimlerinden Aysun Elgün’e Turgutlu Belediyesi destek oldu. Aysun Elgün’ün geçirdiği rahatsızlık sonrası evinde tedavi gördüğünü ve Turgutlu Belediyesi olarak her zaman yanında olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Aysun kardeşimiz kasabamızın sevilen insanlarından biri. Kendisinin uzun zamandır hasta olduğunu duyduk. Bugünde sosyal medya üzerinden vefat ettiği haberi hızla yayıldı. Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğümüzü görevlendirerek Aysun’u bir ziyaret etmelerini istedik. Kendisine her türlü sosyal yardımın yapıldığı ve her türlü desteğin verileceğini, kendisine ve komşularına ilettik. Bizler Aysun’u çok seviyoruz ve Allah’tan bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyoruz”dedi.




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