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15 Temmuz 2018 18:01

’Ömer Halisdemir Camiler Arası Futbol Turnuvası’ tamamlandı

Manisa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ömer Halisdemir anısına düzenlenen camiler arası futbol turnuvası şampiyonu Kuba Camii oldu.

’Ömer Halisdemir Camiler Arası Futbol Turnuvası’ tamamlandı

15 Temmuz 2018 18:01


Manisa’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Şehzadeler İlçe Müftülüğü ve Diyanet Gençlikspor Kulübü tarafından düzenlenen Ömer Halisdemir Camiler Arası Futbol Turnuvası tamamlandı. Eleme usulü düzenlenen turnuvaya 12 takım katıldı. Turnuvanın şampiyonu Cebel’i Nur Cami’ni 4-2 yenen Kuba Cami oldu. Manisa Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen tören ile takımlara madalyaları verildi. Törende konuşan Diyanet Gençlikspor Kulübü Başkanı Murat Emgener, “Bu organizasyon 15 Temmuz’u unutmamak ve çocuklara unutturmamak için düzenledik. Turnuvanın ismini de Ömer Halisdemir verdik. Çünkü Ömer Halis Demir darbenin seyrini değiştirdi, öleceğini bildiği halde gözünü kırpmadan vatanımız için milletimiz için şehit oldu. Bizde onun bu vatan millet sevgisini çocuklara aşılamamız için turnuvaya onun ismini verdik. Bana göre buraya katılan her cami şampiyondur her çocuğumuz madalyayı hak etmiştir. Rabbim bu çocukları ve neslimizi vatanını milletini seven dini bilip dinini yaşayanlardan eylesin” diye konuştu.




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