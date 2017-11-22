Omur iliği kırılan kızdan Başkan Çerçi’ye destek teşekkürü

Mehmet Çerçi’yi ziyaret ederek yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ağustos ayında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ni ziyareti sırasında hastanede tedavi gören 21 yaşındaki Alime Çolak ile tanışmış, genç kızın hikayesinden çok etkilenmişti. Üniversitede okurken aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla kiraz topladığı sırada ağaçtan düşmesi sonucu omuriliğini kırılan genç kızın durumuna duyarsız kalmayan Başkan Çerçi, Alime Çolak ve ailesine yardım elini uzattı.

Alime Çolak, yaşadığı talihsiz kazadan dolayı kendisinin Engelli Koordinasyon Aracı ile hastaneye ulaşımını sağlayan ve tıbbı malzeme desteğinde bulunan Yunusemre Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Çerçi ile bir araya geldi. Genç kızı merdivenlerde karşılayan Başkan Çerçi’ye teşekkür eden Çolak, “Belediye Başkanımız, benim başıma gelen talihsiz olayı, duyduğu andan itibaren benimle yakından ilgilendi. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi. Alime Çolak’ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Çerçi ise“Geçtiğimiz aylarda bir ziyaret vesilesiyle gittiğim Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tesadüfen gördüğüm iki genç kızımızı tanıma fırsatı bulmuştum. İzmir’in Kiraz İlçesinde oturan, kızımızın üniversitede okuduğu için yaz aylarında kiraz toplayarak harçlık biriktirmek için geldiği Alaşehir’de çıktığı dalın kırılması sonucu yere düşerek bel kemiğinin kırıldığını öğrenmiştim. Eğitimi ve ailesine katkı için çalışan kardeşimize Yunusemre Belediyesi olarak yardımda bulunmuştuk. Alime Kızım ilk günkü durumdan çok daha iyi bir şekilde ziyaretimize geldi. Güzel kızıma ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu. Alime Çolak’ın İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam ettiği kaydedildi.