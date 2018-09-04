On numara üzüm 10 lira

TARİŞ, 10 numara üzümü 10 liradan açıklarken, fiyatların geçen yıla göre yüzde 50 artması dikkat çekti.

Salihli’de S.S. 18 Nolu Salihli Üzüm Tarım Satış Kooperatifi tarafından 2018 yılı ürünü çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları açıklanırken, bölgenin en önemli ürünü olan kuru üzümde en düşük 7,5 numara üzüme 7,50 lira fiyat belirlenirken, en fazla fiyat ise 10,50 TL ile 10,5 numara üzüme verildi.

Salihli 18 Nolu Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Halil Çöygün, ihracat potansiyeli bakımından yüksek bir ürün olan kuru üzümün avans fiyatlarının belirlendiğini söyledi. Çöygün, kuru üzümün kilogram bazında, 7,5 numara üzüme 7,50 TL, 8 numara üzüme 8,00 TL, 8,5 numara ürüne 8,50 TL, 9 numara üzüme 9,00 TL, 9,5 numara ürüne 9,50 TL, 10 numara ürüne 10,00 TL ve 10,5 numara üzüme ise 10,50 TL olarak belirlendiğini söyledi. Çöygün, bandırmasız çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının ise 10,50 TL olarak açıklandığını ifade etti. Fiyatların üreticilere hayırlı olmasını dileyen Çöygün, açıklanan bu fiyatların brüt fiyatlar olduğunu vurgu yaptı.

Öte yandan 2017 sezonunda Manisa’da Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üzüm alımlarına başlamasının ardından TARİŞ kuru üzümün kilogram bazında 7,5 numara üzüme 3,90 TL, 8 numara üzüme 3,95 TL, 8,5 numara ürüne 3,97 TL, 9 numara üzüme 4,08 TL, 9,5 numara ürüne 4,29 TL, 10 numara ürüne 4,49 TL ve 10,5 numara üzüme ise 4,59 TL olarak fiyat açıklamıştı.