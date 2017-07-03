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03 Temmuz 2017 14:26

Önce dere ıslah edildi şimdi güvenlik tedbirleri alınıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesinde tamamladığı 425 metrelik dere ıslah çalışmasının ardından 950 metrelik panel çit imalatına başladı.

Önce dere ıslah edildi şimdi güvenlik tedbirleri alınıyor

03 Temmuz 2017 14:26


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, daha güvenli dere yatakları için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesinde 425 metre dere ıslah çalışması gerçekleştirdi. Islah işinin noktalanmasının ardından 950 metrelik panel çit uygulamasına başlayan ekipler, dere yatağını tam anlamıyla korunaklı hale getirecek. Ayrıca mahallede sokakları birbirine bağlayan noktalara 2 adet merdiven ve 1 adet de engelli rampası inşa edildi.


Mahalle sakini Fikret Kocabay, “Allah Büyükşehir Belediye Başkanımızdan razı olsun. 30 senedir biz bu günü bekliyorduk” derken, mahalle sakinlerinden İdris Güney ise mahallelerinde yıllardır böyle bir hizmet görmediklerini belirterek, “35 yıldır Spil Mahallesinde ikamet ediyorum. İlk defa bir belediye mahallemize hizmet getirdi. Mahallemizde dere ıslah çalışması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Spil Mahalle Muhtarı Şakir Kaya, mahallelerine yapılan hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek şunları sile getirdi:


“Dere yatağının içine çocuklar giriyordu. Tehlike yaşıyorlardı. Yağmurlarda da asfaltta su birikiyordu. Vatandaş ve talebeler su içinde kalıyordu. MASKİ’ye müracaatta bulunduk. Bize gereken yardımda bulundular. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı her hizmetten memnunuz. Yollarımızın asfaltı da yapıldı. Mahalleli geceleri uyuyamıyordu. Yağmur yağdığı zaman dere taşacak diye korkuyorduk. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum”




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