Öner: “Çözüm üretmek için ter akıtıyoruz”

Açılışa Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe temsilcileri, ilçe yönetimleri ve üyeler katıldı.

Yaptığı konuşmada yeni mekanın Gölmarmara Eğitim-Bir-Sen üyelerine hayırlı olmasını temenni eden Şube Başkanı Mesut Öner, ”Eğitim-Bir-Sen olarak üyeye, ülkeye, insanlığa katkıda bulunan ve her geçen gün hedeflerini büyüten bir pozisyonumuz var. Çünkü derdimiz millet, yükümüz yeni bir medeniyettir” dedi.

“Sendikacılık slogan atmak değil, sorun çözmektir”

Klasik sendikacılık tarzının dışında bir anlayışa sahip olduklarını kaydeden Öner, “Sendikacılığa yeni bir soluk getirdik. Slogan atmak kolay, önemli olan sorunları alt alta sıralamak değil, önerileriyle çözümün yolunu göstermektir. Söylemlerimizle, eylemlerimizle, araştırmalarımızla, raporlarımızla; iyiye, güzele, doğruya işaret eden önerilerimizle bunu yapıyoruz. Sorunları dile getirmekle yetinmiyor, çözüm için de ter akıtıyoruz. Onlarca kazanımın altında imzamız; sorunların çözümünde çabamız, emeğimiz ve girişimlerimiz var” şeklinde konuştu.

“Çalışanın iç huzurunu sağlanmadan iş huzurunu sağlayamayız”

Eğitimin niteliğinin artırılmasına engel teşkil eden, öğretmenlik mesleğinin saygınlığına gölge düşüren uygulamalara karşı mücadele verdiklerini vurgulayan Öner, “Sorunların çözümü nitelikli eğitimden geçmektedir. Yapılması gereken, eğitime daha çok yatırım yapmak, eğitim çalışanlarının sorunlarını ivedilikle çözüme kavuşturmak, öğretmenlerin hayat standartlarını yükseltmektir. Sorunlarla boğuşan, şiddete maruz kalan, yeni sorunlara yol açan uygulamalarla tedirgin edilen eğitimcilerden başarı beklenemez. İş güvencesini, milletin ve devletin bekası noktasındaki garantör değerlerden biri olarak görüyoruz. Kamu hizmetinin niteliğinin kamu görevlilerinin çalışma şartlarından bağımsız düşünülemeyeceğini, çalışanların motivasyonunu bozan açıklamaların, düzenlemelerin hizmetin niteliğini de olumsuz etkilediğini biliyoruz. Çalışanın iç huzurunu sağlanmadan iş huzurunu sağlayamayız. Kamuda yaşanan sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulması, bunun için de bürokratik sisteme neşter vurulması, kamu yönetiminin liyakat ve kariyer merkezli yapılandırılması gerekmektedir” dedi.

Kurumsal bir mekana kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Gölmarmara Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi İsa Ekiz de şunları söyledi: ”Teşkilatımızın sendikal kültür paylaşımı ve kurumsal bir yapıya kavuşması için gerekli olan sendika büromuzu açmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum. Bize bu süreçte desteklerini esirgemeyen ve yalnız bırakmayan Şube Başkanımız Mesut Öner ve Yönetim Kuruluna, kendi yönetim kuruluma ve üyelerimize teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”