Öner: “Eğitimcileri hedef alan hainleri lanetliyoruz”

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Hain, yıkıcı emelleri için on yıllardır acımasız bir şiddetle kan ve ateş kusan taşeron bir örgütle karşı karşıya olduğumuza dikkat çeken Öner, “Bulduğu her fırsatta maddi manevi varlığımıza saldıran terör örgütü, 5 gün önce kaçırdığı Necmettin Yılmaz öğretmeni şehit ederek vahşi, kirli, karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğrencileri tarafından da çok sevilen Necmettin Yılmaz, memleketi Gümüşhane’ye giderken PKK’lı teröristlerce Erzincan-Tunceli yolu üzerinde önü kesilen aracı önce taranmış, sonra da kaçırılmıştı. Bugün de şehit edildi. Şehit öğretmenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”şeklinde konuştu.

“Eğitimin hedef alınması manidardır”

Uluslararası şer odaklarının terörü maşa olarak kullandıklarını dile getiren Öner, “Terörü doymak bilmeyen ihtiraslarına ulaşmak için maşa olarak kullanan kirli eller, zalim ve hain planlarına bizi razı ve mecbur bırakmak için tahammül sınırlarını zorlayan cinayetler işlemektedir. Bu amaçla, son hüznümüzü 9 Haziran’da Batman’ın Kozluk ilçesinde Aybüke öğretmenin şehit edilmesinde yaşadığımız gibi başından beri eğitim kurumları, öğrenci ve öğretmen gibi son derece masum hedeflere yönelmişlerdir. Özellikle bu son olay terörün eğitimi ve öğretmenleri son derece bilinçli, planlı olarak hedef aldığını bir kez daha göstermiştir. Eğitimin hedef alınması terörün karşısında en köklü, en etkili engel olması sebebiyledir. Özellikle bayram arifesinde yapılan bu saldırı doğrudan sevgiye, kardeşliğimize, birlik ve bütünlüğümüze yapılmıştır. Ancak diğer yandan masum ve müdafaasız hedeflere yönelen bu tür saldırılar terörün köşeye sıkışan çaresizliğini ve gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.” dedi.

“Kardeşlik köprümüz olan eğitimi yıkmak istiyorlar”

Eğitimi, var olmanın, ilerlemenin ana dinamiği olarak gördüklerini belirten Öner şunları söyledi: “Eğitim-Bir Sen olarak bütün terör faaliyetlerini açık bir dil ve tavırla kınıyor, reddediyoruz. Bu saldırılar millet olarak hayata daha coşkulu bağlanmamızı, daha da kenetlenmemizi engelleyemeyecektir. Devleti ve milletiyle bütünleşmiş Türkiye gelecek hayallerini karanlık kurgulara teslim etmeyecek terörle mücadele tüm yurtta hız kesmeden devam edecektir. Tekrar Necmettin öğretmenimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.”