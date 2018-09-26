Öner: “Öğretmenin itibarı korunmalı motivasyonu yükseltilmelidir”

Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Odaklanılması gereken konu, eğitimin içeriğini zenginleştirmek, niteliğini artırmak ve sorunları ivedilikle çözmektir. Üretilecek eğitim politikaları ve izlenecek yollar bu amaca yönelik olmalıdır. Eğitim çalışanlarının sorunları çözülmeden, eğitim alanındaki çalışmalara katkıları ve destekleri sağlanmadan eğitimin niteliğinin artırılması mümkün değildir.” dedi.

“Yeni öğretim yılından umutluyuz”

Eğitim kalitesinin artırılması için öğretmenin itibarını, nitelik ve motivasyonunu yükselten politika ve uygulamalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Öner, “Öğretmen şikayet hattına dönüşen Alo 147 sorununun çözülmesi, öğretmen performans değerlendirmesi yönetmeliği taslağının uygulanmaktan vazgeçilmesi gibi somut adımlar, öğretmenlerin eğitim-öğretime odaklanmalarını sağlamıştır. Bu anlamda yeni öğretim yılına ilişkin umutluyuz. Bu gelişmeler, öğretmen odalarında olumlu hava oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

“Sözleşmeli öğretmenlere kadro hakkı tanınmalıdır”

Öğretmenler arasındaki kadrolu ve sözleşmeli şeklindeki ayrımın çalışma başarısını olumsuz etkilediğini vurgulayan Öner, “Bu durum, aynı niteliklere sahip ve aynı görevi yapan öğretmenlerin verimliliğini düşürmektedir. Kadrolu ile sözleşmeli öğretmenler arasında 16 fark vardır. Bu farklar kapatılmalı ve sözleşmeli öğretmenler kadroya alınmalıdır. Kadrolu ve sözleşmeli ayırımı yapılmaksızın öğretmenlerin yer değişikliği talepleri de karşılanmalıdır. İstihdamda güçlük çekilen illerde ihtiyacın karşılanması için umut olarak görülen sözleşmeli öğretmenliğin kısa vadede sorunu çözen ama uzun vadede farklı sorunlar getiren bir yöntem olduğu görülmüştür.” şeklinde konuştu.

“İstihdamda güçlük çekilen yerler için teşvikler sağlanmalı”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin eğitim sorunlarının başında, kalıcı öğretmen istihdamının sağlanamamasının geldiğini söyleyen Öner, “Bu bölgelerde, bir öğretmenin ortalama görevde kalma süresi 1,5 yıldır. Bu durum, ilkokul dönemi başta olmak üzere, eğitim ve öğretimde ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Bu noktada istihdamda güçlük çekilen yerlerin çeşitli teşvik unsurlarıyla cazip hale getirilmesi gerekiyor. Maddi teşviklerin de sağlanması, hem bölgenin eğitim çalışanı açığının kapatılması hem de yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için önemlidir.” dedi.

“Sendikalar için demokratik şölen olmazsa olmazdır”

Öner, konuşmasında, önemli bir sürecin eşiğinde olduklarına dikkat çekerek, sendikalar için demokratik şölenin olmazsa olmaz olduğunu vurguladı. Eğitim-Bir-Sen'in seçim sürecinin 3 Eylül itibarıyla başladığını hatırlatan Öner, “Bu teşkilatın yönetim kademesinde, teşkilata hizmet etme konusunda her üyemizin söz hakkı, yetki isteme ve göreve talip olma hakkı var. Buna hiç kimse saygı duymazlık yapamaz. Bu son derece doğaldır, bunun olmadığı ortamlar gayriahlakidir. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum.” diye konuştu.