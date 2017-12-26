Organize Sanayi İlkokulu’nda sınıflar yarışıyor

Yunusemre Belediyesi ve spor kulübü ilçede geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla sınıflar arası futbol turnuvası düzenleniyor. Sınıflar Yarışıyor Projesi kapsamında Organize Sanayi İlkokulu’nda bulunan 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri 3 gün sürecek olan turnuvada Yunusemre Belediyespor’un altyapısına girmek için kıyasıya yarışıyor. Turnuvada başarılı olan sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sınıflar Yarışıyor Projesi kapsamında Organize Sanayi İlkokulu öğrencileri kıyasıya yarışıyor. Turnuva ile çocuklarımızın hem spor yapmasını hem de eğlenmesini sağlıyoruz. İlçemizde bulunan diğer okullarla turnuvamızı sürdüreceğiz. 3 gün sürecek olan turnuvaya katılan sporcularımıza kupalarını veriyoruz. Hocalarımız Ferdi Öztürk, Fatih Arslan ve Cemil Aksel beğenilen sporcularımızı Yunusemre Belediyespor’a kazandıracak. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi de spora ve altyapıya çok önem veriyor. Projenin en büyük destekçilerinden. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.