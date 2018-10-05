Ormancılardan Ortaköy'e tam not

Mehmet Çerçi, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerini Ortaköy'de ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Ortaköy Biyolojik Gölet, bu kez Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerini konuk etti. Mehmet Çerçi'nin ev sahipliğini yaptığı toplantıya Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet İbrahim Çolak ve Osman Malkoç ile Şube Müdürü Uğur Bayil, Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Gürler katıldı. Toplantıda kurum yetkililerine yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, yönetim olarak çevreci bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

Toplantının ardından Ortaköy Biyolojik Gölet Alanı ve Ortaköy Er Meydanı'nı gezen heyet; bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa'ya güzel bir alan kazdırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İçerisinde ahşap iskele, oturma alanları, yürüyüş yolu, şelale, biyolojik gölet, ahşap köprü, restoran yer alan Ortaköy Yunuspark ve Biyolojik Gölet Projesi'ni tamamladık. Bu alanda toplantılarımız ve etkinliklerimiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı Ortaköy'e davet ediyoruz” dedi.