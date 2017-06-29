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29 Haziran 2017 16:48

Ormanlık alandaki kenevirlere drone’li takip

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2017 yılının ilk 5 aylık döneminde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonuçları açıklandı.

Ormanlık alandaki kenevirlere drone’li takip

29 Haziran 2017 16:48

Yapılan açıklamada jandarma drone’leriyle, ormanlık alanda yetiştirilen kenevirlerin de söküldüğü öğrenildi.


Manisa İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ile kararlılıkla yapılan mücadelede, 2017 yılı son beş aylık dönem içerisinde sorumluluk bölgesinde 39 kilo 979 gr. esrar maddesi, 8 bin 308 kök kenevir, 149 kök haşhaş, 61 adet extasy, 7 gr. metanfetamin maddesi, 11 gr afyon sakızı, 34 adet bonzai ele geçirilmiştir” denildi.


Yapılan açıklamada ayrıca son bir hafta içerisinde 2 Jandarma Komando Timi, 4 Asayiş Timi, KOM ve istihbarat timlerinin de katılımıyla özellikle ormanlık alanlarda terör ve yasa dışı kenevirin tespitine yönelik arama faaliyeti gerçekleştirildiği ve yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 305 gram esrar, 4 bin 61 kök kenevir, 4 adet extasy hap ele geçirildiği bildirildi. Ormanlık alanlarda yapılan çalışmalarda drone’lerin da kullanıldığı öğrenildi.


2017 yılında icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanan toplam 192 şüpheliden 16’sının çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı ifade edilen açıklamada, her türlü tehdide karşı mücadelelere kararlılıkla devam edileceği dile getirildi.




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