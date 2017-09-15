Örnek tesis çevre illerden inceleme heyetini ağırladı

Tesis son olarak Biga, Çan Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği Genel Müdürü Sümeyra Arslan ve ekibi ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve yaklaşık 100 milyon liraya mal olan katı atık bertaraf tesisi günlük 650 ton, toplamda 3 milyon ton kapasitesi ile Turgutlu, Ahmetli, Saruhanlı, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerine hizmet verecek. Ayrıca ÇED revizyonu ile tüm ilçelerin katı atıkları tesise getirilerek bertarafı sağlanacak. Çevre şehirlere örnek niteliğindeki tesis 440 dönümlük arazi üzerine kurulu olarak hizmet verecek. 4 Ekim tarihinde açılışı törenle yapılarak hizmet vermeye başlayacak olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ni, Biga, Çan Yenice ve Çevresi (Çanakkale) Katı Atık Yönetim Birliği Genel Müdürü Sümeyra Arslan ve ekibi ziyaret ederek inceledi. Başkan Yıldırım, ziyarette çevre ve halk sağlığı için yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Yıldırım, açılışı yapılacak olan tesiste, mekanik ayırma tesisi üniteleri, her bir atık kodu için sınıflandırılmış lotlar, kompost ünitesi ve yapılacak olan üniteler hakkında bilgi verdi.

İnceleme sırasında tesisler ve sistem hakkında bilgiler veren Başkan Ertuğrul Yıldırım, tesisin Türkiye için öncü bir tesis olduğunu ifade ederek, “Tesisimiz hem yapı gereği hem de işletme gereği Türkiye’nin öncü tesislerinden biri olacak. Çanakkale’de hizmetlerini takip ettiğimiz bir şehir. Yatırımların büyük olduğu bir şehir. Bizim yaptığımız gibi, yapılan tesisleri incelemek için buraya geldiler. Yetkili arkadaşlara tesisimizi gezdiriyoruz, bilgilendiriyoruz” dedi.

Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi incelemesi ardından Başkan Yıldırım, ziyarette bulunan ekiple birlikte Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan Atık Depolama Alanı’nda incelemelerde bulunuldu. Uzun yıllar döküm yapılan alanın çöp potansiyeli, metan gazının çekilebilmesi için çakılan fore kazıklar ve alanın hemen yanına kurulmuş olan 4,8 megawatlık elektrik üretim potansiyeli bulunan elektrik şalt sahası hakkında bilgiler verdi.