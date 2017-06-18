Orta Park’ta Ramazan coşkusu

Turgutlu Belediyesinin yoğun ilgi gören Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Orta Park Saat Kulesi önüne taşındı. Yüzlerce vatandaşın aileleriyle birlikte akın ettiği alanda Derin Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeni topladı. Meddah, orta oyunu, Hacivat-Karagöz, semazen, illüzyon ve ateşbaz gösterilerini vatandaşlarca heyecanlı gözlerle izledi. Çocuklar için birbirinden farklı yarışmalar düzenlenirken, alanı dolduran vatandaşlar ücretsiz olarak dağıtılan Osmanlı Macunu, pamuk helva, şerbet ve patlamış mısırın tadını çıkardı. Gösterilerden son derece memnun olan vatandaşlar, Belediye Başkanı Turgay Şirin’e teşekkür etti. Geleneksel Ramazan Eğlenceleri 19 ve 20 Haziran 2017 tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında gerçekleştirilecek.