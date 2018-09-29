Ortaköy Biyolojik Göleti hizmete açıldı

Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ortaköy Biyolojik Gölet Projesi'nde çalışmalar tamamlandı. İçerisinde ahşap iskele, oturma yerleri, doğal taşlar ile yapılan yürüyüş yolu, iki şelale, biyolojik gölet, ahşap köprü, manzarası olan restoran, yöresel ürün satış büfeleri, yürüyüş yolları, piknik alanları ve yeşil alanların yer aldığı proje sayesinde Yuntdağı'nın Manisa'nın yeni cazibe merkezi olması bekleniyor.

Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı'nın çehresini değiştirecek Ortaköy Biyolojik Gölet Projesi'nde çalışmalar tamamlandı. Ortaköy Biyolojik Gölet Projesi düzenlenen kahvaltılı program ile hizmete girdi. Manisa'nın önemli siyasi ve sanayicilerini bir araya getiren açılışta konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, çok kısa bir süre içerisinde hizmete giren tesisi, Manisa'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ortaköy'ün çehresini değiştirecek projeler noktasında hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten başkan Çerçi, “1 buçuk yıl önce başladığımız çalışmayı tamamladık. İçerisinde ahşap iskele, oturma yerleri, doğal taşlar ile yapılan yürüyüş yolu, iki şelale, biyolojik gölet, ahşap köprü, manzarası olan restoran, yöresel ürün satış büfeleri, yürüyüş yolları, piknik alanları ve yeşil alanların yer aldığı projemiz ile Yuntdağı'na cazibe katmayı hedefliyoruz. Projelerimiz ile Ortaköy, doğaseverlerin, ailesiyle güzel vakit geçirecek vatandaşlarımızın uğrak yeri haline gelecek. Vatandaşlarımızın hizmetinde olan Ortaköy Biyolojik Gölet'ini görmeye ve vakit geçirmeye tüm Manisalıları davet ediyorum” diye konuştu.

Proje içerisinde açık ve kapalı alanı bulunan restoran, 6 adet satış büfesi yer alıyor. Proje kapsamında mescit, mini futbol sahası, çocuk oyun alanları, macera parkuru ve mesire alanları yapılıyor. Alanın ortasında biyolojik gölet, restoranın önünden gölete dökülecek şelale ve otopark bulunuyor.