Ortaköy biyolojik göleti tamamlanıyor

Yunusemre Belediyesi’nin Yuntdağı’nın çehresini değiştirecek Ortaköy Biyolojik Gölet Projesi’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemede Başkan Çerçi’ye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Meclis Üyeleri ve Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı eşlik etti. Çok kısa bir süre içerisinde tesisin hizmete gireceğini kaydeden Başkan Çerçi, Yunusemre’ye güzel bir proje daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Çerçi çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ortaköy’de hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Geçen yıl eylül ayında başladığımız çalışmanın sonuna yaklaştık. İçerisinde ahşap iskele, oturma yerleri, doğal taşlar ile yapılan yürüyüş yolu, iki şelale, biyolojik gölet, ahşap köprü, manzarası olan restoran, yöresel ürün satış büfeleri, yürüyüş yolları, piknik alanları ve yeşil alanların yer aldığı projemiz Yuntdağı’na cazibe katacak. Ortaköy, doğaseverlerin, ailesiyle güzel vakit geçirecek vatandaşlarımızın uğrak yeri haline gelecek. Proje kapsamında gölet suyla dolduruldu. Kafeterya tamamlandı. Aydınlatma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Şuanda da çevre düzenlemesi yapılıyor. Çevre düzenleme çalışmalarının ardından alan vatandaşlarımızın hizmetinde olacak” dedi.

Ortaköy mahallesinde bulunan alana vatandaşlarımıza hizmet vermesi amacıyla biyolojik gölet ve rekreasyon alanları yapılıyor. Proje içerisinde açık ve kapalı alanı bulunan restoran, 6 adet satış büfesi yer alıyor. Proje kapsamında mescit, mini futbol sahası, çocuk oyun alanları, macera parkuru ve mesire alanları yapılıyor. Alanın ortasında biyolojik gölet, restoranın önünden gölete dökülecek şelale ve otopark bulunuyor.