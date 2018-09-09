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Ortaköy, biyolojik göletine kavuşuyor

Sona yaklaşılan projede çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılıyor.


Yuntdağı’nda vatandaşların aileleriyle güzel vakit geçirebileceği Ortaköy Biyolojik Gölet Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Doğayla iç içe bir mekan olacak projede sona yaklaşılırken, bölgede çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılıyor. Projeyi çok kısa bir süre içerisinde tamamlayacaklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yuntdağı’nın çehresini değiştirecek projelerden biri olan Ortaköy Biyolojik Gölet Projesi’nde çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik. Şu anda bölgede ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarımız ile alan güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.

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