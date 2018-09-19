Ortaköy, güreş festivaline hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl 23 Eylül Pazar günü Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanında gerçekleştirilecek olan 3. Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'nin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Yunusemre Belediyesi'nin en büyük organizasyonlarından biri olan 3. Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, festivalin yapılacağı Ortaköy Mesire Alanında vatandaşların güreş müsabakalarını rahatlıkla izlemeleri amacıyla yoğun şekilde çalışıyor. Ekipler, alanda çimlendirme, ağaçlandırma, ışıklandırma, kilitli parke taşı döşeme, yol ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Güreşseverleri Pazar günü Ortaköy'de ağırlayacaklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz vatandaşlarımızın alanda güreş organizasyonunu en iyi şekilde izlemesi ve aileleriyle güzel vakit geçirmeleri amacıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Hem ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak hem de ilçemizde bu spor dalını geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Türkiye'nin örnek teşkil edebilecek güreş alanlarından birisi olacak olan Ortaköy Mesire Alanımızda çalışmalarımız tamamlandığında gelecek nesiller içinde örnek teşkil edecek olan alanı vatandaşlarımızın hizmetine kazandıracağız” dedi.