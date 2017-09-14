Ortaköy’de ’Biyolojik Gölet’ projesine başlandı

Manisa’ya yeni bir mesire alanı, cazibe merkezi kazandırmaya hazırlanan Yunusemre Belediyesi, en iddialı projelerinden biri olan Ortaköy Biyolojik Gölet Projesi’ni hayata geçiriyor. Belediye ekipleri, projenin hayata geçmesi amacıyla çalışmalara yoğun bir şekilde başladı. Proje hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sadece Ortaköy’ün değil, Manisa ve çevresinin çok güzel bir alana kavuşacağını kaydetti. Başkan Çerçi açıklamasında, “Ortaköy Biyolojik Gölet Projesi’nin çalışmalarını hızlandırdık. Projemiz içerisinde ahşap iskele, oturma yerleri, doğal taşlar ile yapılan yürüyüş yolu, iki şelale, biyolojik gölet, ahşap köprü, manzarası olan restoran, yöresel ürün satış büfeleri, yürüyüş yolları, piknik alanları ve yeşil alan bulunuyor. Çalışmaların tamamlanması ile görkemli bir alan vatandaşlarımızın hizmetine olacak” dedi.

“Çalışmalardan memnunuz”

Bölgede yapılan çalışmalardan memnun olduklarını kaydeden Ortaköy Muhtarı Ramazan Orta, çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Muhtar Orta, “Yunusemre Belediyemiz mahallemizde güreş festivali düzenledi. Gölet projesine başladı. Vatandaşlarımız daha rahat ovalarına gitmesi amacıyla malzeme serimi yapıyor. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür ederim“ dedi.