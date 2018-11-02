Ortaokuldan LÖSEV'e maskeli destek

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Altınordu Ortaokulu öğrencileri 2-8 Kasım Lösemi haftasında sosyal sorumluluk projesi kapsamında LÖSEV'e maske takarak destek verdi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte lösemiye dikkat çekmek amacıyla öğrenciler okul tarafından dağıtılan maskeleri takarak farkındalık oluşturdu.

Altınordu Ortaokulu olarak sosyal sorumluluk projelerinde her zaman var olacaklarını belirten Okul Müdürü Erdal Yeniçeri, "Okulun spor kulübünün hazırlamış olduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Lösemili çocuklarımıza farkındalık oluşturmak amacıyla tüm okul öğrencilerimize maske taktırarak bu konuya dikkat çekmeye ve bu konu hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştık. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.