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18 Mayıs 2018 12:48

Oryantiring sporu Manisa’da yaygınlaştırılacak

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ve Federasyon yetkilileri ile Manisa İl Temsilcisi Figen Taran’ı ağırladı.

Oryantiring sporu Manisa’da yaygınlaştırılacak

18 Mayıs 2018 12:48


Türkiye Oryantiring Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi İsmail Şahin, Organizasyon Kurul Başkanı Özgür Morben, Organizasyon Kurul üyeleri Fehmi Yaman ve Deniz Sarı’nın da eşlik ettiği ziyarette, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Güvençer’e teşekkür eden Federasyon Başkanı Akyüz, Manisa ilinde oryantiring spor branşının tanıtımı ve yaygınlaştırılması hakkında Federasyonun Manisa’da yapmış olduğu çalışmalar ve yapacağı etkinlikler hakkında bilgi sundu.


Vali Mustafa Hakan Güvençer de nazik ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür ederek oryantiring sporunun yaygınlaştırılması çalışmalarında başarılar diledi.




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