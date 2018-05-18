Oryantiring sporu Manisa’da yaygınlaştırılacak

Türkiye Oryantiring Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi İsmail Şahin, Organizasyon Kurul Başkanı Özgür Morben, Organizasyon Kurul üyeleri Fehmi Yaman ve Deniz Sarı’nın da eşlik ettiği ziyarette, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Güvençer’e teşekkür eden Federasyon Başkanı Akyüz, Manisa ilinde oryantiring spor branşının tanıtımı ve yaygınlaştırılması hakkında Federasyonun Manisa’da yapmış olduğu çalışmalar ve yapacağı etkinlikler hakkında bilgi sundu.

Vali Mustafa Hakan Güvençer de nazik ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür ederek oryantiring sporunun yaygınlaştırılması çalışmalarında başarılar diledi.