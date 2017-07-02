Osmancalı Mahallesine ek kanalizasyon hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarla yerleşim yerlerinin altyapı sıkıntılarını gideriyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi’nin de kanalizasyon şebekesi bulunmayan kısmında hat döşeme çalışması gerçekleştirdi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından çalışmanın tamamlanmasıyla, bölgede ikamet eden vatandaşların altyapı ihtiyacı giderildi.

Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz, “Mahallemizin bazı bölgelerinde sağlıklı bir kanalizasyon hattı mevcut değildi. Vatandaşların zamanında kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştığı derme çatma borular vardı. Onlar da çoğunlukla patlak veriyor, arıza çıkarıyorlardı. Şimdi bütün atıksular düzenli bir şekilde hattın içerisinden geçiyor. Yapılan çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a çok teşekkür ederiz” dedi.