Osmancalı'da çocukları sevindiren çalışma

Yunusemre Belediyesi Osmancalı Mahallesi'ne de yeni bir çocuk oyun parkı kazandırıyor.

Yunusemre Belediyesi Osmancalı Mahallesi'nde yaşayan çocukları sevindirecek bir çalışmaya imza atıyor. İçerisinde her yaş grubundan çocukların vakit geçirebileceği oyun grubunu konuşlandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahalleye yeni bir oyun parkı kazandırıyor. Parkın çalışmalarında şu anda sona yaklaşıldığını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesi için ilçemizin muhtelif noktalarına yeni oyun parkları kurduk. İhtiyacı olan parklarımızın ekipmanlarını yeniledik, çevre düzenlemesini yaptık. Bu kapsamda Osmancalı Mahallemizde yaptığımız oyun parkımızı tamamlıyoruz. Amacımız çocuklarımıza güzel ortam ve oyun alanları oluşturmak.”