Osmancalı’da gasilhane inşaatı başladı

Yuntdağı bağlantı yolları üzerinde konuşlandırılan gasilhanenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tüm mahallelerin ihtiyacına cevap vereceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelindeki mezarlıkların koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra gasilhane ihtiyacı olan bölgelerde de yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Yuntdağı bölgesinde bulunan Osmancalı Mahallesine yapılan yeni gasilhane de hızla yükseliyor. Yuntdağı bağlantı yolları üzerine konuşlandırılan ve tamamlandıktan sonra bölgenin tamamına hizmet vereceği belirtilen yeni gasilhanenin inşaat çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır ve Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya yerinde inceledi.

Yetkililerden çalışmanın son durumuyla ilgili bilgi alan Daire Başkanı Serpil Çakır, gasilhane ihtiyacı olan bölgelerde belirli programlar dahilinde yeni gasilhane inşaatına başladıklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelindeki mezarlıklar ve şehitliklerde hassasiyetle çalışma yürüttüklerini aktaran Çakır, “Yuntdağı bölgesinde de yeni gasilhane ihtiyacı vardı. Hızla burada inşaat çalışmalarını başladık. İnşaat tamamlandıktan sonra yeni gasilhane, tüm Yuntdağı bölgesine 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verecek” diye konuştu.