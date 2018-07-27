Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 15:06

Osmancalı’nın yolları genişletiliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmaları kapsamında, Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi’nin tehlikeli olarak nitelendirilen yolunda vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri amacıyla yol genişletme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Osmancalı’nın yolları genişletiliyor

27 Temmuz 2018 15:06


Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Fevzi Demir, çalışmanın vatandaşların can ve mal güvenliği için hız kesmeden en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Osmancalı Mahallesi’nin ardından Daire Başkanı Fevzi Demir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi kampüs yolundaki yol genişletme çalışmalarını da yerinde inceledi. Demir, Celal Bayar Üniversitesi ve Yunusemre ilçesi Yuntdağı mahallerine ulaşımı sağlayan yolun yüzde doksanının tamamlandığını söyledi. Yapılan yol çalışması içerisinde aydınlatma ve istinat duvarının da gerçekleştirilmesi vatandaşların gece seyahatleri için güvenlik arz ediyor. Çalışmayı sürdüren ekiplerin son 700 metrelik sıcak asfalt yapımı sonrası üniversite yolunun vatandaşların hizmetine açılacağı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç