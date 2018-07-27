Osmancalı’nın yolları genişletiliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Fevzi Demir, çalışmanın vatandaşların can ve mal güvenliği için hız kesmeden en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Osmancalı Mahallesi’nin ardından Daire Başkanı Fevzi Demir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi kampüs yolundaki yol genişletme çalışmalarını da yerinde inceledi. Demir, Celal Bayar Üniversitesi ve Yunusemre ilçesi Yuntdağı mahallerine ulaşımı sağlayan yolun yüzde doksanının tamamlandığını söyledi. Yapılan yol çalışması içerisinde aydınlatma ve istinat duvarının da gerçekleştirilmesi vatandaşların gece seyahatleri için güvenlik arz ediyor. Çalışmayı sürdüren ekiplerin son 700 metrelik sıcak asfalt yapımı sonrası üniversite yolunun vatandaşların hizmetine açılacağı belirtildi.