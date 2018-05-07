Osmancık Mahallesi’nde gönüller bir oldu

Osmancık Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, etkinliklerde konuşan Başkan Şirin, “Bugün Türk Kültürünü yaşatan, gelenek ve göreneklerimizi sürdürerek gelecek nesillerimize çok büyük bir yatırım yapan çok değerli Osmancık halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

8. Osmancık Hıdrellez Etkinlikleri ve Keşkek Günü, 6 Mayıs pazar günü Osmancık Mahallesi’nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlik programına eski Burdur Valisi Manisa Milletvekili Aday Adayı Şerif Yılmaz, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, daire müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, Manisa Milletvekili Aday Adayları, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri, yurtdışından gelen Yörük Türkmen dernekleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende mahalle sakinlerince katılımcılara keşkek, Turgutlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Aşevi ve Hayır Merkezi’nce de bulgur pilavı ikramında bulunuldu. Törende ilk olarak şehitlerimiz ve çiftçilerimizin bereketli bir meyve sezonu geçirebilmesi için Mevlid-i Şerif okundu.

Açılış konuşmasını Osmancık Mahalle Muhtarı Salim Çetin yaptı. Çetin konuşmasında etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Ardından konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Hıdrellezi karşıladığımız böylesi rahmeti ve bereketi bol güzel bir Pazar gününde, sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Rabbime şükürler olsun ki geçen yıl olduğu gibi bu yıl da burada bir ve birlikteyiz. İlçemizin birbirinden güzel 62 mahallesi içerisinde Osmancık Mahallesinin yaşattığı geleneği, göreneği, kültürel zenginlikleriyle kısacası bizi bir yapan güzel meziyetleriyle her geldiğimizde dostluklarımızı pekiştirdiğimiz, sıcaklığı ve samimiyeti yaşadığımız mahallelerimizden biri. Ne mutlu ki çok şükür ki Turgutlu’nun incisi, meyveciliğin diyarı Osmancık Mahallemiz bugün değerli protokol üyelerimizle, muhtarlarımızla, sevdiğimiz dostlarımızla, ailelerimizle şenlik havasına büründü. Bundan mutluluk duymamak mümkün değil. Değerli Muhtarımız, Manisa Yörük Beyimiz Salim Çetin ve azalarının önderliğinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bu güzel atmosferde birliğimizi, beraberliğimizi, sevgimizi pekiştiriyoruz. Değerli Muhtarımız emekleri, heyecanı, katkıları ve Turgutlu sevdası yadsınamaz. Tüm muhtarlarımızla olduğu gibi Salim Muhtarımızla da bugüne dek uyum içerisinde, gönül birliği ile Osmancık ve Turgutlu sevdamızın gücüyle burada güzel hizmetlere imza attık. Osmancıklı hemşehrilerimizin desteğiyle bugünlere geldik. Rabbim çok daha iyilerini yapmayı nasip etsin inşallah. Bugün Türk Kültürünü yaşatan, gelenek ve göreneklerimizi sürdürerek gelecek nesillerimize çok büyük bir yatırım yapan çok değerli Osmancık halkımıza teşekkür ediyorum. Meyve diyarı Osmancık’ta bir yandan bağıyla bahçesiyle uğraşan vatandaşlarımızın sosyal yaşamının da böylesi rengarenk olması Turgutlu’nun farkını ortaya koymaktadır. Ne mutlu ki 7’den 77’ye buradayız. Bu güzel havanın, bu güzel dostluklarımızın, bu güzel geleneksel mutfağımızın tadını çıkarıyoruz. Şanlı Türk Bayrağımızın altında yaşamaktan gurur duyan, bereketli topraklarımızın nimetlerine şükreden her bir vatandaşımızdan Allah razı olsun, bizleri buluşturan Rabbime şükürler olsun. Muhtarımız Salim Çetin ve azaları olmak üzere tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Elleri öpülesi annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, Hıdrellezin böylesi güzel günlere vesile olmasını diliyorum. Emeklerinize ayaklarınıza sağlık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” dedi.

Ardından Kaymakam Uğur Turan ve eski Burdur Valisi Şerif Yılmaz birer konuşma yaparak halkı selamladı. Halk oyunları gösterilerinin ardından Turgutlu Belediyesi Türk Halk Müziği ekibi söyledikleri birbirinden güzel şarkılar ile izleyicilere keyifli vakit yaşattı. Anneler Günü nedeniyle protokol üyeleri alanda bulunan annelere çiçek takdim etti. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle etkinlik sona erdi.