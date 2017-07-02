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02 Temmuz 2017 02:08

Otobüs bekleyen yolculara otomobil çarptı: 6 yaralı

Manisa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen 3’ü bayan4 kişiye çarptı.

Otobüs bekleyen yolculara otomobil çarptı: 6 yaralı

02 Temmuz 2017 02:08

Kazada 6 kişi yaralandı.


Kaza saat 01 00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri Batı Kışla önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İzmir istikametinden Eski Garaj istikametine gitmekte olan Mehmet Acar yönetimindeki 07 HSN 35 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen 4 bayana çarptı. Kazada Mehmet Acar (25), ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Selvet Aşık (19), Oğuzhan Şefik (25) Selen Top (30) Büşra Bağşoğlu (30) Hatice Başoğlu (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralılara sıkıştığı yerden çıkarttı. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesinin ardından yaralılar Manisa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Acar ve Hatice Selvet Aşık’ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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