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05 Eylül 2018 13:24

Otobüs, peronda bekleyen yolcuların arasına daldı: 3 yaralı

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kontrolden çıkan yolcu otobüsü peronda bekleyen yolcuların arasına daldı.

Otobüs, peronda bekleyen yolcuların arasına daldı: 3 yaralı

05 Eylül 2018 13:24

Kazada 3 kişi yaralandı.


Manisa’da iddiaya göre otomatik vitesi takılı kalan yolcu otobüsü, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki yolcu bekleme peronlarında az daha faciaya neden oluyordu. Kaza, saat 10.45 sıralarında Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. İddiaya göre A.K. (55) yönetimindeki 45 FS 4802 plakalı yolcu otobüsü yolcu bekleme peronlarına yaklaştığı sırada otomatik vitesin takılı kalması sonucu bir anda kontrolden çıkarak, peronlardaki banklarda oturan yolcuların arasına daldı. Kazada banklarda oturan 3 kişi çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralanan M.Ö. (51), S.A. (27) ve Y.S. (57) olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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