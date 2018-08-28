Otobüste çantasını unuttu, şoförü darp etti

Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisini de tekmeleyen kadın yolcu, diğer yolcuların araya girmesiyle güçlükle otobüsten indirilirken, olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece 21.15 sıralarında Manisa Şehirlerarası Oto Terminalinde meydana geldi. 45 D 0151 plakalı halk otobüsü ile Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi-garaj istikameti seferini yapan Serhat Gürkan, yolcularını garajda bıraktı. İddiaya göre seferine devam eden Gürkan, bir yolcunun araçta çanta unutulmuş uyarısı üzerine tekrar garaja döndü. Çantayı otobüste unutan kadın yolcuya vermek için kapıyı açan halk otobüsü şoförü Gürkan, İ.B. isimli kadının cam şişeyle saldırısına uğradı. Saldırı karşısında kendisini korumaya çalışan Gürkan ile İ.B.’yi bir güvenlik görevlisi ayırmak istedi. Gürkan’a saldıran İ.B. daha sonra kendisini ayırmak isteyen güvenlik görevlisine de tekme attı. İ.B., diğer yolcuların da araya girmesiyle güçlükle otobüsten indirildi. Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlıkla suçlanarak darp edilen otobüs şoförü Serhat Gürkan, karakola giderek kadın yolcu İ.B. hakkında şikayetçi oldu.

“Şişe ile saldırınca ben ne yapacağımı şaşırdım”

Olayın şaşkınlığını üzerinden atamadığını ifade eden otobüs şoförü Gürkan, “Dün gece bir kadın bindi aracıma. İnerken çanta ve eşyasını unutmuş. Benim bir yolcum fark etti. Bana söyler söylemez çantasını vermek üzere geri döndüm. İnsanlık olsun diye dönüp geri vereyim dedim. Geri döndüğümde garajda gördüm. Çantasını ve eşyalarını vermek için direk kapıyı açtım. Direk elindeki cam şişeyle bana ’Hırsız eşyalarımı alıp kaçtın’ diyerek saldırmaya başladı. Beni hırsızlıkla suçladı. Şişe ile saldırınca ben ne yapacağımı şaşırdım. İnsanlar acaba bu ne yaptı da saldırıya uğradı gibisinden baktı. Şikayetçi olacağım. Gereken neyse yapılmasını bekleyeceğim” diye konuştu.