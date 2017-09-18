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18 Eylül 2017 11:22

Otomobil İle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Selendi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Otomobil İle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

18 Eylül 2017 11:22


Kaza dün gece saat 22:00 sıralarında Selendi Kula eski yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ferhat K. (30) idaresindeki 45 U 5850 plakalı özel araç ile Mehmet E. (38) kullandığı 35 KLD 82 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet E., 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolunda ve kalçasında kırıklar tespit edilen Mehmet E. daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Mehmet E. hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Selendi Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, kaza anında motosiklet ikiye ayrılırken otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Elektrik direği yola doğru yan yatarken Selendi ilçesine bir süre elektrik verilemedi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Yola yan yatan direk ise iş makinesi yardımı ile yardımıyla tekrar eski haline geri getirildi.




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